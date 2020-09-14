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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تستهدف توفير علاج لكورونا ولقاح مضاد خلال عام ونصف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
علاج كورونا
علاج كورونا
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أعلنت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها تهدف إلى توفير علاج فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري واللقاح ضد الفيروس حتى العام المقبل.

وقالت رئيسة الهيئة، وهي كيان مستقل عن وزارة الصحة جيونج أون كيونج، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الهيئة ستضع التغلب على أزمة كورونا في أولوياتها تلبية لثقة الشعب وتطلعه.

ومن المخطط أن تكثف الهيئة جهودها لزيادة عدد المحققين الوبائيين في الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية وتعزيز التعليم لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتزم الهيئة تطوير علاج فيروس كورونا وتوفيره خلال العام الجاري من خلال إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الأمراض المعدية التابع لها، وتطوير اللقاح ضد كورونا حتى العام المقبل.

وذكرت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية الكورية الجنوبية أنها ستسعى لتعزيز إدارة الوقاية للمشاكل الصحية اليومية مثل الأمراض المزمنة وتغير المناخ والأمراض النادرة، فضلا عن الأمراض المعدية.

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