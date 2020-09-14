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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تحمي نفسك من مخاطر الاكتئاب في زمن كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:34 م
الاكتئاب
الاكتئاب
هويدا سعيد
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أحمى صحتك العقلية وتعرف على الاكتئاب الجزئي "اكتئاب منخفض الدرجة"، ولماذا يشكل خطرًا خلال أثناء فترة فيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19 "، حيث يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت حالتك العقلية والعاطفية طبيعية أم غير طبيعية، ومعرفة الفرق بين الشعور بالحزن والشعور بالاكتئاب يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة احترافية علي حسب موقع ""readers digest".

تقول سانام حفيظ، أخصائية علم النفس العصبي في مدينة نيويورك وعضو هيئة التدريس في جامعة كولومبيا، الاكتئاب منخفض الدرجة هو اكتئاب خفيف ومزمن، كما تحذر أنه قد يجعلك تشعر باستمرار بالحزن، واليأس، والركود، وسرعة الانفعال، ويجعلك تشعر بصعوبة التركيز، أما الشعور بالحزن فا من الممكن أن يستمر لفترات طويلة.


وأضافت أخصائية علم النفس العصبي، أن الاكتئاب منخفض الدرجة يتميز بأعراض مشابهة مثل الشعور باليأس وانعدام القيمة، والتهيج، والحزن المستمر أو المزاج الفارغ تستمر هذه الأعراض طوال اليوم أو معظم اليوم، وأنه يجب أن الشخص في اعتباره أن أعراضه قد تكون موجودة من قبل، لكنك لم تتنبه لتقييمها حقًا ربما يكون الوباء قد بدأ منذ ما يزيد عن 6 أشهر، ولكن ربما شعرت بمزيد من الأعراض الخفيفة من قبل، مشيرة إلى أن الجائحة قد جعلت الأشخاص يدركون تمامًا هذه المشاعر في ظل العزلة الاجتماعية وجميع الظروف المجهدة الأخرى التي سببتها.

- حافظ على روتين يومي

من المهم أيضًا أن تركز يومك حول أهدافك التي تريد الوصول إليها، والذي يمكن أن يساعد في إبعادط عن عن التفكير في الاكتئاب وأعراضه، ويقول الدكتور ماكوتشين: "أوصي بأن يحافظ الجميع، بغض النظر عن أعراض الاكتئاب، على روتين يومي مع الأنشطة المجدولة والسرير ووقت الاستيقاظ"، تجنب العلاج الذاتي بالكحول أو العقاقير المهدئة، فهذه آليات تأقلم غير صحية يمكن أن تؤدي إلى تدهور مزاجك.

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