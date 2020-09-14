محللون دوليون: أردوغان يتشبه بـ«حسن البنا» مؤسس تنظيم الإخوان

كشف جوكهان باجيك، الخبير في الإسلام والسياسة في الشرق الأوسط الحديث، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح يتبنى بشكل متزايد تكتيكات سياسية وخطابات مماثلة لـ "حسن البنا"، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تعد أكبر جماعة متطرفة في العالم، وفقًا لمحللين إقليميين.وقال باجيك: "يستخدم أردوغان خطابًا نموذجيًا للغاية للبنا، إذا قمت بفك شفرة خطبه، فسوف تسمع نغمة الإخوان في حديثه، ورؤيته عن الغرب وإسرائيل".وأشار إلى أن أردوغان يتمتع بتاريخ طويل مع تنظيم الإخوان المتطرف، والتي أسسها البنا في مصر عام 1928، حيث كان أردوغان قريبًا جدًا من أيديولوجية وممارسات التنظيم منذ أن كان أحد أكثر الطلاب السياسيين الموثوق بهم في نجم الدين أربكان، الشخصية الإسلامية الأكثر نفوذًا في تركيا، وفقًا لما أورده موقع "أحوال" التركي.من جهتها، دعمت فروع جماعة الإخوان في الخليج "أربكان" والإسلاميين الأتراك في مواجهة المؤسسة العلمانية في تركيا منذ أكثر من عقدين.وفي السياق نفسه، قال لورنزو فيدينو، الخبير في شؤون الحركة: "إن الجذور التاريخية هي نفسها، وكذلك التقارب الأيديولوجي في التفسير السياسي والديني بين أردوغان والبنا، وأخيرًا المصلحة الذاتية باعتبارها انتهازية سياسية"، مضيفًا: "حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان أصبح أكبر داعم للإخوان في العالم".ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "القرن"، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، فإن غالبية المصريين الذين يعيشون في تركيا والبالغ عددهم حوالي 30 ألفًا موالون لجماعة الإخوان، كما يعيش قادة الإخوان وأتباعهم وأقاربهم حياة مريحة، تحت حماية إدارة أردوغان.وفي ليبيا التي مزقتها الحرب، دعمت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ البداية حكومة الوفاق المنتهية صلاحيتها في طرابلس من خلال المنظمات المرتبطة بالإخوان، التي تدعم ميليشيا الوفاق ضد الجيش الليبي.وذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" في وقت سابق من هذا الاسبوع، أن احتضان أردوغان لحركة حماس له معنى أيديولوجي، وهي حركة ظهرت في عام 1987 كمنافس لمنظمة التحرير الفلسطينية ذات الميول اليسارية، مستوحاة من فكرة جماعة الإخوان التي تم تأسيسها في مصر، وتعتبر إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركة حماس، جماعة إرهابية.