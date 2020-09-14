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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الرياضة» تسدد جميع مديونيات مراكز شباب كفر الشيخ لـ«الأوقاف» (مستند)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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حصلت "الدستور" على مستند وجهته وزارة الشباب والرياضة إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يفيد بسداد كل المديونيات المستحقة على مراكز الشباب على مستوي الجمهورية والمقدرة بـ19 مليونا و178 ألف جنيه لصالح هيئة الأوقاف المصرية.

وأظهر المستند، أنه قد تم سداد مبلغ قيمته 3 ملايين و544 ألف جنيه كمديونيات على مراكز الشباب في كفر الشيخ، حرصا من الوزارة على قيام مراكز الشباب بدورها المنشود وتحقيق أهدافها تجاه النشئ والشباب بالقرى القاطن بها المراكز والقرى المجاورة.

وأكدت الوزارة، أنه تم التأكيد على هيئة الأوقاف المصرية بضرورة التنازل عن النزاعات القضائية الخاصة بهذه المراكز.
«الرياضة» تسدد جميع مديونيات مراكز شباب كفر الشيخ لـ«الأوقاف» (مستند)
«الرياضة» تسدد جميع مديونيات مراكز شباب كفر الشيخ لـ«الأوقاف» (مستند)

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