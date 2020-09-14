الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا الشهرين المقبلين

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لوكالة فرانس برس الإثنين أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في أكتوبر ونوفمبر اللذين سيكونا "أقسى" في مواجهة الوباء.وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس "سيصبح الأمر أقسى".واضاف "في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.