انتخاب «يوشيهيدا سوغا» رئيسا للحزب الحاكم باليابان خلفا لـ«آبي»

انتخب الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، يوشيهيدا سوغا رئيسا له خلفا لشينزو آبي، ما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم، في خبر عاجل، قبل دقائق.ومنذ عدة أيام أعلن يوشيهيدا سوغا مستشار شينزو آبي رسميًا ترشحه لمنصب رئاسة حكومة اليابان.وقال "سوغا" كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني البالغ من العمر واحدًا وسبعين عامًا، خلال مؤتمر صحفي: "قررت إعلان ترشيحي" متعهدًا بمواصلة عمل رئيس الوزراء الذي تسلم منصبه منذ 2012 وأعلن استقالته منذ عدة أيام لأسباب صحية".ووفقا للتقارير المختلفة فقد حصل "سوغا"، على دعم جماعي واسع من قبل أعضاء الكتل البرلمانية، وبرز على الساحة الوطنية كمستشار موثوق لرئيس الوزراء المستقيل، وكان من أكبر الداعمين لمساعيه لتولي رئاسة الحكومة بعد ولاية أولى كارثية، وبعد عودة شينزو آبي لرئاسة الحكومة عام 2012، عين سوغا أمينًا لشئون مجلس الوزراء، وهو منصب له دور قوي في تنسيق جهود الوزارات والحزب الحاكم.