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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تهرب فنانين من الضرائب» و«فتيات التيك توك» أبرز محاكمات اليوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
فتيات التيك توك
فتيات التيك توك
عادل عبد العال
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام أبرزها محاكمة مُتهمي "قتل طالب الرحاب"، ومحاكمة متهمين بقضية منه عبد العزيز "فتاة التيك توك"، واستئناف حنين حسام ومودة الأدهم على حكم الحبس والغرامة، ومحاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي، ومحاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي، ومحاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار بالعملة، ومحاكمة العضو المنتدب لشركة ايجوث في تهمة الكسب غير مشروع، ومحاكمة 10 متهمين بالتخابر مع "داعش ليبيا".


محاكمة مُتهمي "قتل طالب الرحاب"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل اليوم الاثنين محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب"، وخصصت هذه الجلسة لمناقشة الطبيب الشرعي عن واقعة القتل.
كان النائب العام السابق، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، ومجدي.ع 40 سنة "سفرجي"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.


محاكمة متهمين بقضية منه عبد العزيز "فتاة التيك توك"

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين في قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها في واقعة اغتصابها.
وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصري.


الحكم في استئناف حنين حسام ومودة الأدهم

تنظر مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بجلسة سابقة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الفجور.


محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب.
وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفنى، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".


محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 14 سبتمبر المقبل لورود التقرير.
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.


محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار بالعملة

تستكمل الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.


محاكمة العضو المنتدب لشركة ايجوث في تهمة الكسب غير مشروع

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة "م.م.ع" العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه


محاكمة 10 متهمين بالتخابر مع "داعش ليبيا"

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طره، اليوم الاثنين، محاكمة 10 متهمين في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

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