خلفا لـ «آبي».. بدء التصويت لاختيار زعيم الحزب الحاكم باليابان

بدأ أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان اليوم الاثنين، عملية التصويت لاختيار زعيم الحزب، وذلك بأحد الفنادق في العاصمة طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أن 3 مرشحين يتنافسون على هذا المنصب، مشيرة إلى أن الفائز منهم سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل خلفا لشينزو آبي الذي أعلن تنحيه مؤخرا بسبب مشاكل صحية يواجهها.ويعتقد أن المرشحين يركزون على مدى الالتزام بسياسات شينزو أبي بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على تنشيط المناطق الريفية.ويعد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والداعم منذ فترة طويلة لشينزو أبي هو أبرز المرشحين للفوز بزعامة الحزب وبالمنصب.وكان رئيس الوزراء شينزو أبي قد أعلن استقالته من منصبه خلال شهر أغسطس الماضي بعد تشخيص إصابته بمرض معوي يعرف باسم "التهاب القولون التقرحي" بعد زيارات متكررة للمستشفى.