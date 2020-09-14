مصرع شخص وإجلاء 87 جراء انهيار منجم للفحم في روسيا

لقى شخص مصرعه وتم إجلاء 87 آخرين جراء انهيار التربة بمنجم للفحم في منطقة كوزباس بمقاطعة كيميروفو في روسيا.ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن مصدر في هيئات الطوارئ الإقليمية قوله إنه تم فقد الاتصال بشخص واحد حسب المعلومات الأولية، موضحا أن العمل مستمر في المنجم حتى العثور على العامل المفقود.من جهتها، قالت مصادر بوزارة صناعة الفحم في مقاطعة كيميروفو، إنه تم تعليق استخراج الفحم وحفر الأنفاق في مؤسسات إنتاج الفحم بشكل مؤقت في المنطقة، حتى يتم تحديد أسباب الحادث.