اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

اكتشف باحثون صينيون مجموعة حفريات حيوانية يعود تاريخها إلى نحو 25 مليون سنة في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.وقال "وانغ شي تشي" الباحث في معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين - في تصريحات اليوم الاثنين - إنه تم اكتشاف حفريات نوعين من وحيد القرن، وثلاثة أنواع أخرى من الحيوانات، بالإضافة إلى العديد من الثدييات الصغيرة التي يعود تاريخها إلى أواخر فترة "الأوليجوسين"، وذلك في مدينة "خهتسوه" بمقاطعة قانسو والتي تقع على الحافة الشمالية الشرقية لهضبة تشينجهاي- التبت".وأضاف تشي أن الحفريات المكتشفة لها أهمية في دراسة ارتفاع هضبة تشينجهاى- التبت.