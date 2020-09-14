10 آلاف و945 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6 ملايين و496 ألفا و159 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 آلاف و945 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 193 ألفا و787 حالة، وذلك عقب تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.