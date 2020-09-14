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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 إصابات بكورونا وافدة من الخارج ولا عدوى محلية في الصين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85194 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه لم يتم تسجيل إصابات بعدوى محلية بكورونا لليوم الـ 29 على التوالي في الصين، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في شنجهاي وحالتين في كل من فوجيان ويونان وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2645 حالة غادر منها 2500 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80415 شخصا، مشيرة إلى أن 6527 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 650 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4957 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 100 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 498 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4630 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و475 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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