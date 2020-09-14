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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

92 ألف إصابة بكورونا في الهند والإجمالي 4.8 مليون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:17 ص
كورونا
كورونا
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سجلت الهند 92 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد الـ4.8 مليون حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية -وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية- ارتفاع إجمالي الحالات في البلاد إلى 4 ملايين و846 ألفا و427 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا 1136 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 79 ألفا و722.

ووفقًا لوزارة الصحة، يوجد في الهند حاليًا 986 ألفا و598 حالة نشطة.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية هارش فاردان أن الهند تدرس منح تصريح طارئ للقاح فيروس كورونا، خاصة لكبار السن والأشخاص في أماكن العمل عالية الخطورة، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حاجز الـ4.8 مليون.

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