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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العثور على قذائف من الحرب العالمية الثانية بالصين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:30 ص
قذائف من الحرب العالمية
قذائف من الحرب العالمية الثانية
وكالات
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ذكرت السلطات الصينية، أن السكان المحليين عثروا على 32 قذيفة تركتها القوات اليابانية الغازية خلال الحرب العالمية الثانية في موقعين منفصلين في هيخه، وهي مدينة حدودية بين الصين وروسيا في مقاطعة هيلونج جيانج شمال شرقي الصين.

وعثر عمال من قرية يونج فنج بمدينة ننج يانج، الواقعة تحت إدارة هيخه، على 16 قذيفة عندما كانوا يعملون في مشروع لمياه الصنبور يوم الإثنين الماضي، وأبلغوا الشرطة المحلية بذلك، ويبلغ طول القذائف الصدئة 30 سم وقطرها 8 سم.

وفي حادثة منفصلة، عثر سكان قرية داووسيلي في منطقة آيهوي بهيخه على عدة قذائف عندما كانوا يصطادون على طول نهر يوم الخميس، وهرعت الشرطة المحلية إلى الموقع وعثرت على إجمالي 16 قذيفة، وقالت الشرطة إن أيام العواصف المطيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في المنطقة المجاورة، مما قد يؤدي إلى ظهور القذائف.

وقامت الشرطة بتحريك القذائف من أجل التحقيق والتخزين المناسبين.

وغزت القوات اليابانية شمال شرقي الصين في سبتمبر عام 1931، واحتلت المنطقة حتى استسلمت في أغسطس 1945، وبعد انسحاب القوات اليابانية، تُركت وراءها عدد كبير من القنابل والقذائف والألغام، ولا تزال المتفجرات غير المكتشفة تشكل خطرًا على السكان المحليين.

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