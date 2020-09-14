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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرها فى جنوب أفريقيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
لانا ماركس السفيرة
لانا ماركس السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا
وكالات
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اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا، ردا على مقتل سليماني.

وقال مصدر مطلع على تقارير استخباراتية إن، "السلطات الأمريكية والسفيرة على علم بالتهديدات تجاهها منذ مارس"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

ولفت المصدر إلى، أن "الحكومة الإيرانية متورطة بهذه القضية، كما أن اغتيال السفيرة هو أحد الخيارات الممكنة كإجراء للرد على مقتل سليماني".

وأوضح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في وقت سابق، أن بلاده لن تنسى مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق على يد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران ستوجه "ضربة مماثلة" للأمريكيين، وفقًا للعربية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد بداية العام الجاري.

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