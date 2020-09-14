الصين تضخ 34 مليار دولار أمريكى فى السوق المالية

ضخ بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» سيولة صافية بقيمة 230 مليار يوان (حوالي 33.63 مليار دولار أمريكي) في النظام المصرفي للبلاد، عبر عمليات السوق المفتوحة، خلال الأسبوع الماضي، للحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر.وضخ بنك الشعب الصيني 620 مليار يوان من السيولة في الأسواق عبر عمليات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر، وسحب 390 مليار يوان من الأسواق استُحقت آجالها في اتفاقات أخرى لإعادة الشراء العكسي أيضا.إعادة الشراء العكسي هي عملية يقوم بموجبها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عطاءات، مع اتفاق بإعادة بيعها للبنوك مرة أخرى في المستقبل.وقام البنك المركزي بعمليات إعادة شراء عكسي لأجل سبعة على مدار 26 يوما متتاليا من أيام التداول، والتي قال محللون إنها تهدف إلى ضمان السيولة السوقية لتلبية الطلب المتزايد على النقد جراء الإصدار المتزايد للسندات.وتعهدت الصين باعتماد سياسة نقدية حصيفة بطريقة مرنة وملائمة على نحو أكبر. وأوضح البنك المركزي في تقريره حول السياسة النقدية للربع الثاني أنه سيجعل السياسة النقدية مرنة وموجهة بشكل أكبر لتحقيق توازن طويل الأجل بين استقرار النمو ودرء المخاطر.