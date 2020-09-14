«بى. بيى»: الطلب على الوقود سيتراجع بشكل تاريخى بسبب كورونا

قالت شركة «بي.بي» للنفط والغاز، إن المتوقع انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد أن عززت السياسات المناخية الطاقة المتجددة في الوقت الذي ستترك فيه جائحة فيروس كورونا تأثيرا دائما على الطلب العالمي على الطاقة.وتؤكد توقعات «بي.بي» المرجعية للطاقة لعام 2020 الاستراتيجية الجديدة للرئيس التنفيذي برنارد لوني «لتجديد» شركة النفط والغاز التي يبلغ عمرها 111 عاما من خلال التحول لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء.وتتوقع الشركة التي مقرها لندن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بشكل جزئي فقط بعد الجائحة خلال السنوات القليلة المقبلة مع تخفيف القيود على السفر. ولكن بعض « التأثيرات الدائمة» مثل العمل من المنزل سيؤدي إلى إبطاء النمو في استهلاك الطاقة.