رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بى. بيى»: الطلب على الوقود سيتراجع بشكل تاريخى بسبب كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت شركة «بي.بي» للنفط والغاز، إن المتوقع انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد أن عززت السياسات المناخية الطاقة المتجددة في الوقت الذي ستترك فيه جائحة فيروس كورونا تأثيرا دائما على الطلب العالمي على الطاقة.

وتؤكد توقعات «بي.بي» المرجعية للطاقة لعام 2020 الاستراتيجية الجديدة للرئيس التنفيذي برنارد لوني «لتجديد» شركة النفط والغاز التي يبلغ عمرها 111 عاما من خلال التحول لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء.

وتتوقع الشركة التي مقرها لندن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بشكل جزئي فقط بعد الجائحة خلال السنوات القليلة المقبلة مع تخفيف القيود على السفر. ولكن بعض « التأثيرات الدائمة» مثل العمل من المنزل سيؤدي إلى إبطاء النمو في استهلاك الطاقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

سيدة تتهم زوجها بالزنا.. والأخير: «كنت بديها درس»

«قاصر» تروى حكاية اغتصابها تحت تهديد «السكين» من والدها الملحد وقتل ابنها

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

العثور على قذائف من الحرب العالمية الثانية بالصين

حظر شبكات التواصل الاجتماعى بالجزائر بسبب الامتحانات

أمطار غزيرة تضرب الصين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يبدع فى عزف الموسيقى العالمية والمصرية بالمانسترلى

حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى في طنطا

ما بين الخبرة والشقاوة.. جزء ثان من «مسرح زوبة» لـ سلوى بكر