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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:21 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقيت أثنى مجهول الهوية مصرعها، وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف بـ 20 كيلو في اتجاه القاهرة.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لأنثى مجهولة الهوية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي لحين التعرف عليها، وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: «مى محمد محمد 15 سنة، طالبة، مقيمة بمحافظة سوهاج مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، هبه أحمد شيبة 11 سنة، طالبة، مقيمة بعين شمس مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، هبه أحمد أحمد 28 سنة، مقيمة بعين شمس مصابة بجروح وكدمات متفرقة، محمد ضحي محمد 42 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مدرس، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، خالد ناصر عبد الله 32 سنة مقيم بمحافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب محمد عبد الحكم عمر محمد 67 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، صفاء محمد محمود عيسي 21 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، شربات مجدي عفيفي 35 سنة، مقيمة بعين شمس مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمني، حمدي علي عبدالمنعم 56 سنة مقيم بعين شمس مصابًا باشتباه نزيف داخلي واشتباه كسر بالضلوع.

ونقلت سيارات الإسعاف سند عبد الحكم عمر 57 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، محمد شيبه الحمد 42 سنة مقيم بمحافظة سوهاج مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد محمد عبد الحكم 38 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، عزه شيبه الحمد محمد 34 سنة ومقيمة بعين شمس مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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