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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحزب الديمقراطى الحاكم فى اليابان يصورت لاختيار زعيم جديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا
وكالات
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يصوت الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، اليوم الإثنين، لاختيار زعيم جديد له يصبح رئيس الوزراء المقبل خلفًا للمستقيل شينزو آبي.

ومن المتوقع فوز يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء وأحد المساعدين الأوفياء لآبي بهذا المنصب.

وقال «سوجا» إنه سيواصل السياسات الاقتصادية والخارجية الرئيسية لآبي، ومن المتوقع حصوله على معظم أصوات نواب الحزب الديمقراطي الحر البالغ عددهم 349 نائبًا، وفوزه بغالبية 141 صوتًا من الفروع المحلية للحزب.

وأضاف أنه سيواصل استراتيجية آبي المتعلقة بالسياسة النقدية شديدة اليسر والإنفاق الحكومي والاصلاحات وتحديات كورونا والركود الاقتصادي، إضافة إلى مواجهة مشكلات مزمنة مثل شيخوخة السكان في اليابان وانخفاض معدل المواليد.

وأعلن آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية، منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.

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