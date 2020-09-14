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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تعلن فشل صفقة الاستحواذ على «تيك توك»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:47 ص
مايكروسوفت وتيك توك
مايكروسوفت وتيك توك
وكالات
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أعلنت عملاق البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت"، أن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" لن تبيع حقوق التطبيق في الولايات المتحدة لها.

وقالت "مايكروسوفت"، في بيان على المدونة الخاصة بها: "أخبرتنا شركة بايت دانس اليوم أنهم لن يبيعوا حقوق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لنا".

وحددت مايكروسوفت، في وقت سابق، موعد نهاية المفاوضات بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت: "نحن واثقون من أن اقتراحنا كان مفيدًا لمستخدمي تيك توك، مع حماية مصالح الأمن القومي. للقيام بذلك، كنا سنجري تغييرات كبيرة لضمان تلبية الخدمة لأعلى معايير الأمان والخصوصية والأمان على الإنترنت، ومكافحة المعلومات المضللة، وقد أوضحنا هذه المبادئ في بياننا الصادر في أغسطس الماضي".

واختتمت مايكروسوفت بيانها قائلة: "نحن نتطلع إلى رؤية كيف تتطور الخدمة في هذه المجالات الهامة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الخميس 10 سبتمبر الجاري، "إما سيُغلق أو يبيعونه"، مضيفا: "لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لـ (تيك توك)".

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك"، أعلن في وقت سابق، أنه سيتحدى قرار ترامب بشأن حظر التطبيق بعد مزاعم لكونه يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، في المحكمة.

وقالت الشركة في بيان، "لضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا ومستخدمينا معاملة عادلة، ليس لدينا خيار سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي".

ونفت إدارة التطبيق مزاعم المسئولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيا يطالب شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يوما.

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