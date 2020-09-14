بؤرة تشفى كورونا فى أستراليا تسجل أدنى حصيلة إصابات منذ أشهر

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 7 وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ يونيو.ويستمر المنحى التنازلي للإصابات بالولاية في الأيام الأخيرة، بفضل إجراءات الحجر الصارمة التي طبقت بعد تسجيل الذروة في شهر أغسطس، الذي رصدت فيه 700 إصابة في يوم واحد.يذكر أن ولاية فيكتوريا، هي بؤرة تفشي الوباء في أستراليا، حيث سجلت 7 وفيات و41 إصابة بالفيروس السبت الماضي.