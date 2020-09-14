رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بؤرة تشفى كورونا فى أستراليا تسجل أدنى حصيلة إصابات منذ أشهر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
كورونا فى أستراليا
كورونا فى أستراليا
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 7 وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ يونيو.

ويستمر المنحى التنازلي للإصابات بالولاية في الأيام الأخيرة، بفضل إجراءات الحجر الصارمة التي طبقت بعد تسجيل الذروة في شهر أغسطس، الذي رصدت فيه 700 إصابة في يوم واحد.

يذكر أن ولاية فيكتوريا، هي بؤرة تفشي الوباء في أستراليا، حيث سجلت 7 وفيات و41 إصابة بالفيروس السبت الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

«رجل اللحظة».. صلاح يتصدر صحف إنجلترا (صور)

«الأهطل الكبير».. لماذا حاول محمد ناصر التشكيك في واقعتي الست صفية والمجند؟

بعد التسريبات الأخيرة.. رعب يسيطر على مذيعي قنوات الإخوان في تركيا

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

مصر تؤكد دعمها لمساعي السعودية لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

أسرار «الباد بوي».. حكايات وخناقات في حياة أحمد رمزي

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

أمطار غزيرة تضرب الصين

بعد فلوريدا.. العاصفة «سالى» تهاجم ولايتين أمريكيتين

خصلة شعر إبراهام لينكولن بـ81 ألف دولار.. مزاد في أمريكا

كيفية حجز موعد تحليل pcr

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يبدع فى عزف الموسيقى العالمية والمصرية بالمانسترلى

حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى في طنطا

ما بين الخبرة والشقاوة.. جزء ثان من «مسرح زوبة» لـ سلوى بكر