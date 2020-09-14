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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وزير الأوقاف: نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:54 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين بها على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله، لقوله تعالى: "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وأكد أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحول الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدًا ولا وسعًا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرًا عظيمًا تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به، ومن ثم وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.

وشدد على كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله فيها، فندخلها في سكينة ووقار، ونحافظ على نظافتها، ونسهم في ذلك ما استطعنا، ونأتيها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

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