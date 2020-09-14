تراجع الإصابات اليومية بكورونا فى فرنسا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، الأحد، 7183 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نزولًا من زيادة قياسية في الإصابات أمس بلغت 10561 حالة.ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المنقولين إلى المستشفيات للعلاج من كوفيد19 ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 2464 مقابل 2432 في إحصاء أمس.وقالت الوزارة إن من بين هؤلاء 427 نقلوا إلى وحدات الرعاية المركزة خلال الأيام السبعة الماضية صعودًا من 417 في إحصاء أمس.يشار إلى أن فرنسا سجلت الخميس الماضي رقمًا قياسيًا لعدد الإصابات اليومية حيث بلغ حينها 9843 إصابة.