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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أمطار غزيرة تضرب الصين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
أمطار تضرب الصين
أمطار تضرب الصين
وكالات
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توقع المرصد الوطني هطول أمطار على نطاق واسع في وسط وشرق الصين خلال الأربعة أيام المقبلة.

وذكر مركز الأرصاد الوطني، أن الأمطار غزيرة والعواصف المطيرة ستضرب مقاطعات يوننان وقويتشو وهوبي وهونان وجيانغشي وآنهوي وجيانغسو وتشجيانغ وأيضا شانغهاي خلال هذه الفترة، ومن المحتمل أن يصل منسوب الأمطار فى بعض المناطق إلى 200 مم خلال 24 ساعة.

وسوف تشهد بعض المناطق في منغوليا الداخلية وجيلين ولياونينغ وهيلونغجيانغ عواصف رعدية وأمطار، وفقا للمركز.

وحث المركز السلطات المحلية في قويتشو وهوبي وهونان وجيانغشي وآنهوي وتشجيانغ، على اتخاذ التدابير الاحترازية ضد الفيضانات المحتملة والكوارث الجيولوجية.

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