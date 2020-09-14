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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى إفريقيا تتخطى 1.34 مليون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:28 ص
كورونا فى إفريقيا
كورونا فى إفريقيا
وكالات
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ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصل إلى 1346658 حالة.

وأوضح المركز في بيان أن حالات الوفاة وصلت إلى 32502 حتى بعد ظهر الأحد.

وأضاف المركز أن عدد حالات التعافي وصل إلى 1083438 حتى الآن.

وأشار إلى أن أكثر الدول المتضررة فيما يخص حالات الإصابة والوفيات هي جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا على التوالي.

وقال إن إجمالي حالات الإصابة في إفريقيا يمثل 5 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة العالمية.

وتابع المركز أن جنوب إفريقيا هي الأشد تضررا حتى الآن في القارة، وسجلت 648214 إصابة و15427 وفاة.

وتأتي مصر في المركز الثاني بتسجيلها 100856 إصابة و5627 وفاة، بحسب المركز

ويأتي المغرب في المركز الثالث بتسجيله 84435 حالة إيجابية و1553 حالة وفاة حتى اليوم الأحد.

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