الهند: من المتوقع جاهزية لقاح كورونا الربع الأول عام 2021

أعلن وزير الصحة الهندي هارش فاردان، أنه لم يتم تحديد موعد لإطلاق استخدام لقاح ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى الآن، لكنه قد يكون جاهزا بحلول الربع الأول من العام المقبل.وقال فاردان، خلال حديثه في الحلقة الأولى من برنامجه التفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يحمل اسم (حديث الأحد): "من المتوقع أننا سنعرف بالتأكيد نتائج تجارب هذا اللقاح بحلول الربع الأول من عام 2021".وأضاف: "تُبذل الجهود لضمان قيام مصنعي اللقاحات بإنتاجها بشكل متوازٍ، حتى لا نضيع وقتا ثمينا في توفير اللقاحات للشعب".وجاءت تعليقات الوزير بعد يومين من إعلان "المعهد الهندي للأمصال"، وهو المؤسسة التي تعمل على تصنيع اللقاح، أنها ستوقف تجارب المرحلة الثالثة التي كان من المقرر أن تبدأ في الهند الأسبوع المقبل بعد أن أوقفت شركة الأدوية البيولوجية الدولية "أسترازينيكا" تجارب اللقاح في أربع دول كإجراء وقائي.وتوقفت التجارب من جانب شركة الأدوية العملاقة بسبب ظهور أعراض سلبية محتملة على متطوع بريطاني.وقال الوزير إن الحكومة تتخذ الاحتياطات الكاملة في إجراء التجارب البشرية للقاح.وأضاف أن "قضايا مثل أمن اللقاح وتكلفته وحقوق الملكية وشروط سلسلة التبريد والجداول الزمنية للإنتاج وما إلى ذلك، تتم مناقشتها حاليا بشكل مكثف".