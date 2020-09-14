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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
سميرة إبراهيم
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سجلت السلطات الصحية السورية، الأحد، 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في شمال غرب البلاد، توزعت على 8 إصابات في مدينة الباب و7 في قرية تركمان بارح و6 في عفرين و6 في جبل سمعان و25 إصابة في محافظة إدلب.

وتعد تلك الحصيلة هى الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في مناطق شمال غرب سوريا.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ 9 يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 265 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و96 شخصًا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و167 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق أن أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس "كورونا" في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب كان مصابا بفيروس "كورونا" في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

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