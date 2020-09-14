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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجر تشارك فى حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتى الإسرائيلى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:50 ص
بيتر زيجارتو
بيتر زيجارتو
وكالات
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قال المتحدث باسم وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، الأحد، إن الوزير سيحضر حفل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات في واشنطن يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث ماتي باتشولاي لوكالة "إم.تي.آي" المجرية للأنباء: "بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر الوزير بيتر زيجارتو حفل التوقيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء".

ووصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع معاهدة سلام تاريخية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم، إن الشيخ عبدالله "وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسئولين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بعد غد الثلاثاء بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل".

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