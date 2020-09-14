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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
الحوثية
الحوثية
وكالات
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أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونددت وزارة الخارجية "مواصلة ممارسات ميليشيات الحوثي وأعمالها العدوانية بالهجوم على مدينة مأرب اليمنية المأهولة بملايين النازحين الأبرياء الذين أجبروا على اللجوء هربًا من بطش وانتهاكات الحوثيين، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تفاقم من الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية".

وزادت وزارة الخارجية بتنديدها "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ورفض مبادراته وبخاصة مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن".

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