إيران: 1044 جهاز طرد مركزى لتخصيب اليورانيوم

أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على أكبر صالحي أن هناك 1044 جهاز طرد مركزي يعمل حاليًا على تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، وذلك في إطار خفض طهران لالتزاماتها إزاء الاتفاق النووي.وكانت إيران استأنفت مطلع نوفمبر نشاطات تخصيب اليورانيوم في مصنعها الواقع تحت الأرض في فوردو في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأمربكي الأحادي من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية.وأعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وقتذاك عن "قلق شديد" إزاء إعلان إيران استئناف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في فوردو على مسافة حوالى 180 كلم جنوبي طهران.وبعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018 معتبرة أنه غير كاف، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض كل عقوباتها الاقتصادية على إيران ولم تكفّ عن تعزيزها في إطار حملتها لممارسة "ضغوط قصوى" على طهران.