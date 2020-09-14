415 حالة وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 415 حالة وفاة و14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 حالة وفاة وأربعة ملايين و330455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن حالات الإصابة والوفاة الجديدة استقرت خلال الأسابيع الأخيرة في أكبر دول أمريكا اللاتينية.