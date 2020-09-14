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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان ترحب بقرار البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:35 ص
وزير الخارجية اليونانية
وزير الخارجية اليونانية
وكالات
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رحبت وزارة الخارجية اليونانية، بقرار إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وأكدت بأنها خطوة هامة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، نوه بيان الخارجية اليونانية بالدور الأمريكي في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة في هذا الصدد الحاجة إلى إيجاد حل شامل على أساس الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن.

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