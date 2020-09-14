اليونان ترحب بقرار البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية اليونانية، بقرار إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وأكدت بأنها خطوة هامة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، نوه بيان الخارجية اليونانية بالدور الأمريكي في دعم التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة في هذا الصدد الحاجة إلى إيجاد حل شامل على أساس الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وفقًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن.