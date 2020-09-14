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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رضوى الشربينى توجه رسالة جديدة للبنات حول «لبس الأحمر»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
إسلام جمال
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وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة جديدة إلى الفتيات، من خلال أحدث جلسة تصوير لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «البسوا أحمر بيخافوا منه»، مرفقة «أيموشن» ضاحك، وصورتين لها بفستان أسود متوسط الطول، والذي يتميز بأكمام طويلة وغير منقوش، فضلًا عن أنه مزين بأزرار ذهبية، مع تسريحة شعر انسيابية.

وعن ارتباط اللون الأحمر بمشاعر الخوف، قال الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسي، أن اللون الأحمر دائمًا ما يرتبط بالدم والعنف، الأمر الذي جعله يرتبط بمشاعر الخوف.

وأشار «هلال»، أنه كان من الألوان التي تستخدم في الحرب لإرهاب العدو، فبعض الجيوش كانت تستخدم دماء الحيوانات لدهان أجسامهم قبل ملاقاة الأعداء.

ووفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبي، أكد علماء النفس، أن البعض يخشى اللون الأحمر؛ لأنه يرمز إلى الدم والموت أو العنف، وفي حالات أخرى، قد تثير بعض الألوان الخوف والقلق، مما يسبب لهم المشاكل فى الحياة العملية والاجتماعية.

ومع حالات أكثر ندرة، يصاب المرضى بهلع عنيف، إذا ما وقعت أبصارهم على أي شئ بلون الدم، حتى ولو كان قطعة من القماش، أو بقعة فوق لوحة تجريدية.

كما أن هناك مرض «كروماتو فوبيا» يرتبط بالخوف من الألوان، وهو مرض نفسي يطلق على الخوف غير المنضبط، على سبيل المثال الخوف من اللون الأحمر هو الخوف من الخوف نفسه، أما الخوف من اللون الأزرق هو الخوف من الكراهية، والخوف من الأصفر هو كراهية الأجانب، والخوف من اللون الأخضر هو كراهية الأطفال.

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