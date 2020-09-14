ارتفاع كبير لإصابات كورونا فى «أونتاريو» و«كيبيك» الكنديتين

أبلغت مقاطعة أونتاريو الكندية عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي سجلت فيه المقاطعة أكثر من 200 حالة.وكتبت وزيرة الصحة في المقاطعة، كريستين إليوت، في تغريدة على تويتر اليوم "على الصعيد المحلي، أبلغت 27 وحدة صحة عامة عن خمس حالات أو أقل، مع عدم إبلاغ 16 وحدة عن حالات جديدة"، كما أبلغت مدينة تورنتو عن 63 حالة منها 47 في أوتاوا و35 في منطقة "بيل" ذات التواجد العربي الكبير.وأبلغت أونتاريو عن 232 حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" يوم السبت، و213 يوم الجمعة الماضي، و170 يوم الخميس الماضي.وقالت إليوت إن 64 في المائة من الحالات الجديدة لأشخاص تقل أعمارهم عن 40 عاما.وسجلت مقاطعة كيبيك الكندية 279 حالة جديدة اليوم، ليرتفع عدد الحالات في المقاطعة الناطقة بالفرنسية، مما رفع إجمالي الحالات في المقاطعة إلى 64986 حالة.وفي أكبر ارتفاع يومي هذا الأسبوع، سجلت مونتريال 57 حالة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.