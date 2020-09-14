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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا اليومية فى العالم تقترب من المليون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
وفيات كورونا فى العالم
وفيات كورونا فى العالم
وكالات
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم أمس الأحد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات اليومية بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وتخطت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز 6 ملايين و513 ألف إصابة فيما تجاوزت الوفيات 194 ألفا.

أما الهند فتأتي في المرتبة الثانية عالميا بـ 4،754،356 إصابة، و78 ألفا و586 وفاة، بينما تحل البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 4.315.687 إصابة، و131 ألفا و210 وفيات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

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