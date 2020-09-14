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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حظر شبكات التواصل الاجتماعى بالجزائر بسبب الامتحانات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:21 ص
شبكات التواصل الاجتماعى
شبكات التواصل الاجتماعى
وكالات
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أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم الأوّل من امتحانات البكالوريا في الجزائر، كإجراء لمنع محاولات الغشّ خصوصًا عبر الإنترنت، حسب ما أفاد صحفي في وكالة «فرانس برس».

وتعذّر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، وكان الإنترنت معطّلًا في كلّ أرجاء البلاد.

وبدأ أكثر من 600 ألف مرشّح امتحانات البكالوريا التي كانت مقرّرة في يونيو، وأرجئت إلى سبتمبر بسبب «كوفيد-19».

وانطلقت في الجزائر، الأحد، امتحانات شهادة التعليم الثانوي (بكالوريا) في ظروف استثنائيّة هذه السنة؛ بسبب الأزمة الصحّية ووباء «كوفيد-19»، ولكن أيضًا بسبب العقوبات القضائيّة المشدّدة بحقّ «الغشاشين».

ونص قانون العقوبات على السجن حتى ثلاث سنوات لكل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي.

وجاءت التعديلات بعد حالات غش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خصوصًا بتسريب امتحان البكالوريا سنة 2016، ومنذ 2018 قررت السلطات قطع الإنترنت بالكامل خلال خمسة أيام يستمر فيها الامتحان، ما تسبب في شلل تام لبعض القطاعات الاقتصادية.

والأحد، تم انطلاق امتحانات دورة 2020 التي يشارك فيها أكثر من 630 ألف طالب لاحظ مستخدمو الأنترنت تذبذب الشبكة، بينما تم قطع موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، بحسب مراسل وكالة «فرنس برس».

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