تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020





فيما يسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و75 سم، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى مترين و25 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020 في محافظات مصر



القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 30

وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33

دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 33

بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

السلوم: الصغرى 22 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 36

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32

دمياط: الصغرى 26 والعظمى 31

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35

الإسماعيلية: الصغرى 25 والعظمى 35

العريش: الصغرى 23 والعظمى 33

رفح: الصغرى 22 والعظمى 32

رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 38

نخل: الصغرى 20 والعظمى 37

نويبع: الصغرى 29 والعظمى 34

طابا: الصغرى 25 والعظمى 34

كاترين: الصغرى 20 والعظمى 34

الطور: الصغرى 26 والعظمى 35

شرم الشيخ: الصغرى 28 والعظمى 35

الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37

مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38

سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38

قنا: الصغرى 26 والعظمى 40

ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40

أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42

أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42

الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38

أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37

حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35

رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36

يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 14-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الإثنين طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاعًا بنسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيفًا ليلا على القاهرة والوجه البحري.