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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:51 ص
منشآت
منشآت
وكالات
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أغلقت سلطات حكومة إمارة دبي أربع منشآت وأوقفت تصاريح 14 منشأة ووجهت إنذارات نهائية إلى 19 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مسؤولة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في بيان مساء الأحد إن حكومة الإمارة حريصة على تعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم، وتحرص على المحافظة على المكاسب التي حققتها بالعودة التدريجية للنشاط السياحي والتجاري، وصولا إلى ممارسة الحياة الطبيعية بشكل كامل وآمن في المدينة.

وأضافت أن جهود الحكومة تكللت بحصول المدينة على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، ومنح الزوار والمقيمين الطمأنينة بضمان امتثال الوجهات والأماكن التي يزورونها لبروتوكولات الصحة والسلامة العامة.

وتابعت: "هذه الفترة تشهد تحديات كبيرة ناجمة عن جائحة كورونا، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون الكامل واتباع التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، والمضي نحو مرحلة التعافي".

وذكرت المصادر: "أجرت فرق التفتيش التابعة للدائرة جولات ميدانية على المنشآت الفندقية ومناطق الجذب السياحي للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ورصدت بعض المخالفات، واتخذت الإجراءات المناسبة بحقها ومن بينها إغلاق 4 منشآت، وإيقاف تصاريح 14 منشأة، فيما تم توجيه إنذار نهائي لـ 19 منشأة".

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إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

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