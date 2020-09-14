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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:07 ص
تحية كاريوكا وحليم
تحية كاريوكا وحليم
وائل توفيق
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"عبد الحليم كان ذكيًا جدًا، وعشان كده هو لسه عايش لغاية دلوقتي، كان بيدقق في الغنوة جدا وفي الكلام وفضل قاعد لكامل الشناوي عشان القصيدة تطلع حلوة (لاتكذبي)، وتدخلت بينه وبين أم كلثوم".

حكت الفنانة تحية كاريوكا، في حوارها لجريدة "روز اليوسف" عام 1989، عن تدخلها بين الفنان عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت الفنانة الراحلة، إنها تدخلت في خلافهما الشهير وأجبرت "حليم" على الاعتذار لأم كلثوم، وقالت: "الكبار دول ليهم احترامهم، يعني أول ما دخل عبد الحليم من بره ولقاها قال: الولية دي لسه بتغني، وابن أختها واقف، قلت له: إخرس، وده كان في نادي الضباط، قلت له إخرس ابن أختها وراك، دي الغلطة اللي عملها بس هو مكانش بذيء اللسان أبدًا، بس ما أعرفش إيه اللي جرا له في اليوم ده".

واعترفت تحية كاريوكا، أنها تدخلت أيضًا وصالحت بين "حليم" والفنان فريد الأطرش، عندما اختلفوا في حفل الربيع.

وأكدت أن الفنانة أم كلثوم صعبة للغاية، لم تكن تسامح بسهولة بسبب احترامها للجميع، متابعة: "دي كانت تقوم تقف لأي حد يجي يسلم عليها مهما كان وكنت أقولها: ياختي أقعدي، تقول لي: إحنا فلاحين ونعرف الأصول".

وكانت الفنانة تحية كاريوكا تنصح الفنان عبد الحليم حافظ بعدم معاداة الفنانين الأكبر منه، وإذا عاداهم فليكن واضحًا في عدائه، مضيفة:"ولما يكون عمل غلط كبير في حقك مش تروح زي النسوان اللي بيسمعوا كلام الرغي، يقوم يقول لي حاضر وتاني يوم يعمل حاجة تانية".

قبل وفاة الفنان عبد الحليم حافظ زار الفنانة تحية كاريوكا في منزلها في الثانية والنصف فجرًا، وقالت:"وأنا كنت بحبه، كان يتيمًا وبيصعب عليا، جالي وقالي أنا مسافر، إدعيلي وبعدها مشفتوش تاني، والموقف ده حز في نفسيتي جدًا، وأتمنيت مكانش جه أصلا ولا شفته يومها".

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