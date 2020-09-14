بعد فلوريدا.. العاصفة «سالى» تهاجم ولايتين أمريكيتين

تتجه العاصفة الاستوائية "سالي" إلى ولايتي نيو أورليانز ولويزيانا الأمريكيتين بشكل أكثر قوة من المتوقع سابقا.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المتوقع أن تبدأ "سالي" بهبّة عاصفة خطيرة وفيضانات وأمطار، وسط توقعات بأضرار وخسائر مادية تقدر بأربعة مليارات دولار وأعلن حاكم لويزيانا حالة الطوارئ في الولاية.ويتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).وقد تصل الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 100 ميل (161 كيلومترا) في الساعة لدى اقترابها من جنوب شرق لويزيانا، ربما عند مصب نهر مسيسيبي.وتم إصدار تحذيرات من العواصف والأعاصير في المنطقة الساحلية، بما في ذلك نيوز أوليانز، بحسب المركز الوطني للأعاصير.