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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«رباعى أوتار» يبدع فى عزف الموسيقى العالمية والمصرية بالمانسترلى

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
رباعى أوتار
رباعى أوتار
آلاء حسن
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أقام قصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمسرح الحديقة الصيفي حفل الرباعي الموسيقى «أوتـار»، وذلك مساء الأحد 13 سبتمبر.

وقدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية من الأعمال المصرية والعالمية والكلاسيكية ومزجها مع موسيقى الجاز والروك والتانجو واللاتينية والشعبية، منها: يا زهرة في خيالي لـ«فريد الأطرش»، كلمني طمني لـ«محمد فوزي»، تانجو ورومبا لـ«مايكل ماكلين»، تمايل لـ«مايكل بوبليه»، قضية عم أحمد - تيمة حب وخللي بالك من عقلك لـ«عمر خيرت»، ومن أعمال الراحل الكبيرعمار الشريعى قدمت الفرقة موسيقى مسلسل «رأفت الهجان».

«رباعي أوتار» تأسس عام ٢٠١٢، ويضم الفنانين: ياسر غنيم، وخالد صالح «فيولينة»، عصام عبد الحميد «فيولا»، ومحمد عبد الفتاح «تشيللو».

يذكر أن الرباعي شارك بحفلات في دار الأوبرا، وساقية الصاوي، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، وكاتدرائية جميع القديسين، ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الثقافية، كما امتدت العروض لمحافظات ومدن: «المنصورة، طنطا، بنها، دمياط، الأقصر وأسوان‫»، وقام بالعزف بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، وقدم سلسلة حفلات للأطفال في المناطق العشوائية عام ٢٠١٥ قائمة على مزج الموسيقى الكلاسيكية مع الحكي، بالإضافة لمشاركته في مهرجان حكاوي الدولي للأطفال على مسرح الهناجر عام ٢٠١٦، وعزف الموسيقى الكلاسيكية في شوارع القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى حفلات بالمركز الثقافي المصري في باريس وألمانيا والنمسا.
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار
رباعى أوتار

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