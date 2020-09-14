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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تعرض إصدارات «الشئون الإسلامية» بتخفيض 25% على الأئمة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أقامت إدارة مركز التدريب بمعسكر "أبوبكر الصديق"، الأحد، معرضًا لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية، وذلك على هامش الدورتين التدريبيتين التأهيليتين الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بالإسكندرية لتوفير مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار في متناول الأئمة.

وتعرض الإصدارات بتخفيضات 25%، وكتب السيرة والسنة، والفقه الإسلامي، وأمهات كتب التراث، لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة التي تسهم في بناء الشخصية الوطنية المصرية وتنمية الانتماء الوطني، وقد أعرب الأئمة عن سعادتهم البالغة بإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبأسعارها التي هي في متناول الأيدي.

وأشاد الأئمة بالمجهودات العظيمة التي يقوم بها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في خدمة الدعوة والدعاة، وخدمة بيوت الله تعالى والاهتمام بها مبنى ومعنى، متقدمين بجزيل الشكر للوزير على جهوده العظيمة في تنمية مهاراتهم والارتقاء بمستواهم الثقافي.

وأكد الأئمة أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هو رائد التجديد في العصر الحديث، وقد أحدث نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التدريب.

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