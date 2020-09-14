الجيش اللبنانى: مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:51 ص
وكالاتطباعة
أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين، خلال مداهمة من دورية المخابرات لمنزل أحد المطلوبين في محلة جبل البداوي.
وجاء في بيان الجيش أنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".
وأشارت إلى أن المداهمة أسفرت عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، فيما تقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
وجاء في بيان الجيش أنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".
وأشارت إلى أن المداهمة أسفرت عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، فيما تقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.