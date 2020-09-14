الجيش اللبنانى: مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين، خلال مداهمة من دورية المخابرات لمنزل أحد المطلوبين في محلة جبل البداوي.وجاء في بيان الجيش أنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".وأشارت إلى أن المداهمة أسفرت عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، فيما تقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.