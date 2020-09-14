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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:53 ص
عادل إمام
عادل إمام
وائل توفيق
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"أعاقب من يهاجموني بعدم الرد عليهم، فأن ترد على من يهاجمك دليل اهتمامك به، ولو تفرغت للرد على الهجوم سأضيع من وقتي الكثير"، هكذا تحدث الفنان عادل إمام في حواره لجريدة "الأهرام العربي" عام 1998، عن طريقة تعامله مع النقاد والمهاجمين لمواقفه.

وقال الفنان عادل إمام، إن ما يقال تجاهه ليس نقدًا بل شتائم، ومن يهاجموه لا يجدون أي مادة حقيقية ينفذون من خلالها، ولم يكتب عن أعماله بشكل جيد سوى الكتاب المتخصصين في السياسة.

أما نقاد الفن، لم ير "الزعيم" سوى أنهم يتربصون بالعمل، فالطبيعي أن يشاهد الناقد الفيلم بهدف الاستمتاع، وعندما يكتشف أنه غير مستمتع يكتب عن ذلك.

وأكد عادل إمام، أن مهمة الناقد في الأساس حسبما يراها، مخاطبة الجمهور وليس مخاطبته هو كفنان، متابعًا:"الناقد لن يعلمني التمثيل، لأنه لو كان يفهم في التمثيل لأصبح ممثلًا عظيمًا، ولو كان يفهم في الإخراج لأصبح مخرجًا عظيمًا، وإنما النقد هو أسلوب يخاطب به الجمهور ويقول من خلاله هذا العمل به أشياء كذا وكذا، وعلى الجمهور أن يصدق أو لا يصدق".

وأشار "الزعيم"، إلى أن النقاد في مصر قليلون للغاية، واعترف أن الكاتبين رجاء النقاش ورءوف توفيق من أفضل النقاد في مصر، خاصة وأن "النقاش" لم يأخذ حظه الوافي.

كما اعترف بأنه طلب العمل مع السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، لكن التجربة فشلت، لأن الدور لم يناسبه.

وأكد عادل إمام أن المنافس الوحيد له هو "السن"، لذا يتمنى العمل في الفن حتى آخر يوم في عمره.

أما عن السيناريست وحيد حامد قال الفنان عادل إمام، إنه في الكثير في الأحيان يرفض الأفلام التي يكتبها له، لذا تذهب إلى فنانين غيره.

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