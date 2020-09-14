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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يعلق الصلوات فى كنائس الفحيص

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
كنائس الأردن
كنائس الأردن
وكالات
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أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، تعليق إقامة الصلوات والقداديس لأسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص، ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، إثر إصابة أحد خدام الكنيسة بفيروس كورونا.

وقال المجلس، في بيان له، "يعلن صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس، عن قرار تعليق إقامة الصلوات والقداديس لمدة أسبوع في كافة كنائس مدينة الفحيص ولمدة 14 يوما في كنيسة اللاتين، وذلك لإصابة أحد خدام كنيسة اللاتين بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "القرار هو إجراء احترازي لحماية المصلين اعتبارا من الإثنين، علما بأنه جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وقابل للتحديث، نظرا للمستجدات المتعلقة بالوباء".

وقال: "كلنا ثقة بأبناء رعايا مدينة الفحيص وكافة أبنائنا في محافظات المملكة، بالتقيد بأوامر الدفاع، وعدم التجمعات، وتطبيق إجراءات السلامة العامة الخاصة بالفيروس، وأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون انتشاره".

وأعلن الأردن تسجيل 3062 إصابة بالفيروس، و25 حالة وفاة، فيما شهد الأسبوع الماضي ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة.

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