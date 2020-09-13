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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: الدستوري الحر يتصدر نوايا التصويت متقدمًا على «النهضة»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:51 م
الدستوري الحر
الدستوري الحر
وكالات
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أشار استطلاع رأي أصدرته مؤسسة "سيغما كونساي"، بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، الأحد، إلى حفاظ الحزب الدستوري الحر على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفق نتائج الاستطلاع، فقد حافظ الحزب الدستوري الحر على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ27.2 %، فيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية بـ 23.6 %، يليها حزب قلب تونس بـ11.4 %، ثم التيار الديمقراطي بـ5.6 %، وأخيرًا ائتلاف الكرامة في المرتبة الخامسة بـ5.5 %، ولم يكشف 65.6 % من الذين استطلع آراؤهم عن نوايا تصويتهم بعد.

وفيما يتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية حسب النتائج التي كشفت عنها "سيغما كونساي"، فقد تصدر رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد نوايا التصويت بـ67 %، يليه نبيل القروي بـ7.6 %، ثم عبير موسي في المرتبة الثالثة بـ 6.5 %، ثم الصافي سعيد بـ3.8 %، ومحمد المنصف المرزوقي في المرتبة الخامسة بـ1.9 %.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد أيام من تنصيب حكومة "تكنوقراط" في تونس، برئاسة هشام المشيشي، وسط آمال بأن تنجز إصلاحات تعذرت في السابق بسبب أجواء سياسية مشحونة.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، قد تعهدت الأربعاء، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.

وكتبت موسى، على صفحتها الرسمية في موقع "فيس بوك"، "انتظرونا سنزلزل الأرض تحت أقدام مخربي الأوطان وستنتصر تونس وتعود إلى أحضان التونسيين سالمة متعافية".

أضافت رئيسة الدستوري الحر "كم أشفق عليكم يا بيادق منظومة الخراب والدمار"، في إشارة إلى "الإخوان"، مضيفة "سيأتيكم الرد مزلزلا ألم نقل لكم إن لحمنا مر".

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