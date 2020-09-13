براتب 3300 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالتجمع الخامس، للشباب من 18 حتى 40 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 25 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، براتب 3300 جنيه، للعمل بالتجمع الخامس.كما تحتاج الشركة أيضا، 4 عامل نظافة، وذلك للعمل بمبنى إداري بالقطامية، براتب 2200 جنيه.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، زيادة سنوية، وفرص للترقي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01006624165، والتواصل مع المدير المسئول تامر أحمد، أو التوجه لمقر الشركة في 216 شارع 28، التجمع الخامس.