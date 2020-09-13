حزب العدل: القائمة الوطنية تجسيد لمبدأ التعددية السياسية

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التنوع الفكري والسياسي في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ يمثل تجسيدًا لمبدأ التعددية السياسية والحزبية التي يتطلع إليها الشعب المصري، والتي أقرها الدستور كنظام للعمل السياسي في مصر.وأكد إمام، في تصريحات له، على ضرورة تمثيل كافة أطياف المجتمع المصري في القائمة الانتخابية، لنلبي طموحات الشعب المصري، ونجتاز بمصر تلك المرحلة الصعبة من تاريخنا بكل ما يهددنا من تحديات.ويشارك حزب العدل، ضمن التحالف الانتخابي الذي يضم ١٢ حزبا من مختلف الأيديولوجيات السياسية، إضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على لسان رئيسه، أنهم يقدمون نموذجا من أجل الوطن في كيفية تجاوز الخلافات الحزبية الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن من أجل بناء برلمان قوي قادر على حمل أمانة تمثيل الشعب المصري وتحقيق طموحاته.