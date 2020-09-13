الشركة الأم لـ«تيك توك» ترفض بيع النظام الحسابي للتطبيق

قررت شركة «بايت دانس» الشركة الأم لتطبيق «تيك توك» أنها لن تبيع أو تنقل نظام الحلول الحسابية لتطبيق تبادل المقاطع المصورة، في أي عملية بيع أو تصفية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، نقلا عن مصدر مطلع على مناقشات مجلس إدارة الشركة الصينية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن الشركة لن تسلم شفرة المصدر الخاصة ببرنامج التواصل الاجتماعي، لكن الفريق التكنولوجي التابع للشركة في أمريكا لديه الحرية في تطوير نظام حلول حسابية جديد، مضيفة أن ذلك سيكون شرطا لعملية بيع أصول الشركة في الولايات المتحدة.وعلى نحو منفصل، قال مراسل شبكة فوكس الأمريكية، تشارلز جاسبارينو، على "تويتر"، اليوم الأحد، إن أي صفقة بشأن "تيك توك" كي تنجح ربما تتطلب مفاوضات بين الحكومة الأمريكية ونظيرتها الصينية.