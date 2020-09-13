دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى في طنطا

نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز الثقافى بطنطا، دورة تدريبية للرواد للتدريب على برامج مايكروسوفت أوفيس (Microsoft word 2016) بمشاركة ما يقرب من 10 متدربين تم تقسيمهم على مجموعتين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع اتباعا للطاقة الاستيعابية للنادى، فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية المجتمع ومحو الأمية التكنولوجية لدى الشباب وبعد عودة الأنشطة الثقافية بالمواقع.وقدمت هاجر عبد الفتاح مبرمجة ومصصمة جرافيك نبذة عن أهم ما يميز برنامج مايكروسوفت وورد من تشكيل وتنسيق النص، كجعله غليظًا، وتغيير لونه وحجمه، كما يمكن أيضًا من خلال هذا البرنامج إدراج محتوى متعدِّد الوسائط (بالإنجليزيّة: Multimedia)؛ كالصوت، والصورة، ومقاطع الفيديو، بالإضافة لإمكانيّة إنشاء الجداول، وتصحيح الأخطاء اللغويّة والنحوية، وغير ذلك من الميزات التي تتيح إمكانيّات عديدة للمستخدم؛ ككتابة الكتب، والوثائق، والتقارير.كما نظم النادى دورة تدريبية فى علوم المونتاج تدريب مصطفى فجل، حيث تم تدريب الشباب على إمكانية قص مقاطع الفيديو وطريقة تصحيح وتعديل الألوان وإضافة تأثيرات مختلفة على مقاطع الفيديو، وسط اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الرواد والعاملين داخل المركز الثقافى بطنطا.